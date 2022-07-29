В Москве возбудили уголовное дело после смертельного пожара в хостеле
В результате возгорания погибли восемь человек.
В Москве возбудили уголовное дело после смертельного пожара в хостеле. Об этом сообщила
Дело возбуждено по части 3 статьи 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)
Напомним, возгорание в хостеле на окраине Москвы произошло в ночь на пятницу, 29 июля. Погибли восемь человек, еще восемь — пострадали. Также сообщалось, что в заведении регулярно находили нарушения.
Фото: Telegram-канал 112