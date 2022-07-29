В Москве возбудили уголовное дело после смертельного пожара в хостеле

В результате возгорания погибли восемь человек.

В Москве возбудили уголовное дело после смертельного пожара в хостеле. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на официального представителя городского управления следкома Юлию Иванову.

Дело возбуждено по части 3 статьи 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК Р. Ф. Его рассмотрит первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности.

Напомним, возгорание в хостеле на окраине Москвы произошло в ночь на пятницу, 29 июля. Погибли восемь человек, еще восемь — пострадали. Также сообщалось, что в заведении регулярно находили нарушения.

Фото: Telegram-канал 112