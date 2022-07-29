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В пожаре в московском хостеле погибли восемь человек
Возгорание на первом этаже 16-этажного дома на улице Алма-Атинской случилось в ночь на пятницу, 29 июля.

В пожаре в московском хостеле погибли восемь человек. Об этом сообщило РИА Новости.

Возгорание в хостеле на первом этаже 16-этажного дома на улице Алма-Атинской случилось в ночь на пятницу, 29 июля.

Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. В экстренных службах изданию сообщили, что пожар мог случиться из-за неисправного электрооборудования. По данным МЧС, пострадали трое, по версии следственного комитета — четверо. Позже их число выросло до восьми.

Как сообщил журналистам врио начальника столичного главка МЧС Андрей Румянцев, причиной гибели людей послужило то, что на окнах находились решетки. Он отметил, что в хостеле была установлена пожарная сигнализация, однако она не сработала.

Также Румянцев заявил, что в заведении находили нарушения. Последняя проверка проходила в июне 2022 года — по ее результатам органы надзора выписали предписание и предупреждение.

Следком возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

Фото и видео: Telegram-канал 112