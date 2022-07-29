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Следователи завершили расследование дела из-за гибели подростка в ДТП в Сараевском районе
Документы направлены в суд.

Следователи завершили расследование дела из-за гибели подростка в Сараевском районе. Об этом сообщило региональное управление следкома.

Машиниста установки по продавливанию и горизонтальному бурению грунта обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем гибель человека.

Следствие установило, что обвиняемый не оградил котлован, разработанный для строительства колодца возле проезжей части. Он не был освещен. Вечером 12 октября 2021 года подросток на мопеде наехал на искусственную насыпь, образовавшуюся при разработке котлована. Транспорт опрокинулся.

15-летнего водителя мопеда госпитализировали (отмечается, что сейчас его жизни ничего не угрожает). Его 13-летний пассажир погиб на месте.

Следствие собрало доказательственную базу. Документы с обвинительным заключением направлены в суд.