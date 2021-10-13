В Сараевском районе в ДТП с мопедом погиб 12-летний подросток

Трагедия случилась в селе Ягодное.

В Сараевском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась во вторник, 12 октября, примерно в 20:30 в селе Ягодное. Там 15-летний подросток сел за руль мопеда WJ-50. Он не выбрал безопасный скоростной режим, не справился с управлением и съехал на глиняную насыпь.

Погиб 12-летний пассажир мопеда. Водителю оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.