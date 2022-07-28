Суд по уголовному делу о смертельном ДТП с участием сына бывшего рязанского вице-губернатора вновь отложили

13 марта 2020 года на улице Новоселов Volkswagen сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу не по «зебре». Ребенка доставили в больницу, где он умер от полученных травм. За рулем легковушки находился Никита Филимонов.