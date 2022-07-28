Суд по уголовному делу о смертельном ДТП с участием сына бывшего рязанского вице-губернатора вновь отложили. Об этом пишет «
В четверг, 28 июля, Октябрьский районный суд вновь отложил рассмотрение уголовного дела о смертельном ДТП с участием Никиты Филимонова. Причина — болезнь потерпевшего, одного из родителей погибшего мальчика.
Никита Филимонов, сын председателя контрольно-счетной палаты города Рязани, руководителя городского отделения партии «Единая Россия» Сергея Филимонова, обвиняется по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Напомним, 13 марта 2020 года на улице Новоселов Volkswagen сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу не по «зебре». Ребенка доставили в больницу, где он умер от полученных травм.