СМИ: смертельное ДТП с ребенком в Песочне устроил сын Сергея Филимонова

20-летний молодой человек ехал на Volkswagen по спальному району со скоростью около ста километров в час и сбил 10-летнего мальчика. От полученных травм тот скончался.

ДТП, которое произошло 13 марта на улице Новоселов, устроил Никита Филимонов, сын Сергея Филимонова — председателя контрольно-счетной палаты Рязани, руководителя городского отделения «Единой России», заместителя секретаря областного отделения партии. Об этом пишет Vidsboku .

По данным издания, 20-летний молодой человек ехал на Volkswagen по спальному району со скоростью около ста километров в час и сбил 10-летнего мальчика. От полученных травм тот скончался.

«Было возбуждено уголовное дело, но затем дело закрыли. Родители написали заявление в прокуратуру, провели за свой счет независимую экспертизу, уголовное дело было вновь открыто в конце октября. Но родители погибшего мальчика боятся, что оно вновь будет закрыто», — говорится в сообщении.