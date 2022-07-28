Стали известны результаты вскрытия Юрия Шатунова

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер 23 июня. Причиной смерти стал инфаркт.

Стали известны результаты вскрытия Юрия Шатунова. Об этом пишет портал «Pro звезд».

Продюсер Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал о результатах вскрытия артиста. По его словам, врожденных заболеваний у Шатунова не было. Ранее сообщалось, что артист умер от инфаркта.

«При вскрытии врачи сказали, что бляшка свежая — максимум, год-полтора. Врожденного ничего не было. А в армию он не пошел, потому что у него была язва», — уточнил Кудряшов.

Продюсер также отметил, что Шатунов не употреблял наркотики.

" Если бы было что-то не так, нам бы никто не разрешил его хоронить. На Троекуровском кладбище с этим строго. Нам сразу сказали: «Дело резонансное — несите документы». Пока не привезете, тело будет храниться до тех пор, пока не получим разрешительные для захоронения бумаги. Хоть месяц, хоть два", — пояснил Кудряшов.

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер 23 июня. На видео попали последние минуты жизни артиста.