Стали известны результаты вскрытия Юрия Шатунова. Об этом
Продюсер Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал о результатах вскрытия артиста. По его словам, врожденных заболеваний у Шатунова не было. Ранее сообщалось, что артист умер от инфаркта.
«При вскрытии врачи сказали, что бляшка свежая — максимум, год-полтора. Врожденного ничего не было. А в армию он не пошел, потому что у него была язва», — уточнил Кудряшов.
Продюсер также отметил, что Шатунов не употреблял наркотики.
" Если бы было что-то не так, нам бы никто не разрешил его хоронить. На Троекуровском кладбище с этим строго. Нам сразу сказали: «Дело резонансное — несите документы». Пока не привезете, тело будет храниться до тех пор, пока не получим разрешительные для захоронения бумаги. Хоть месяц, хоть два", — пояснил Кудряшов.
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер 23 июня. На видео попали последние минуты жизни артиста.