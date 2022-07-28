На актрису сериала «Закрытая школа» Полину Уварову завели уголовное дело

Ее обвиняют в склонении несовершеннолетнего к употреблению наркотиков.

На актрису Полину Уварову завели уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По версии издания, следствие установило, что 17-летняя Уварова склонила к употреблению метадона 16-летнего приятеля. У них произошла передозировка, их госпитализировали. После того, как подростки пришли в себя, их опросили.

Отмечается, что, если вина Уваровой будет доказана, по части 3 статьи 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств в отношении несовершеннолетнего») ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Актриса снимается в кино с пятилетнего возраста. Наиболее известная работа Уваровой — роль Вари в сериале «Закрытая школа». В 2019 году стало известно, что девушка пыталась покончить с собой.

Фото — kino-teatr.ru