Актрису «Закрытой школы» Полину Уварову госпитализировали с отравлением метадоном

Полицейские планируют допросить 17-летнюю девушку, когда она придет в себя.

Актрису «Закрытой школы» Полину Уварову госпитализировали с отравлением метадоном. Об этом пишет Telegram-канал 112 в пятницу, 3 июня.

17-летнюю актрису доставили в больницу с острым отравлением метадоном, который содержит опий. Препарат применяют при лечении наркотической зависимости.

Полицейские планируют допросить девушку, когда она придет в себя.

Полина Уварова снимается в кино с пяти лет. Она наиболее известна зрителям по роли в сериале «Закрытая школа».

Фото с сайта kino-teatr.ru