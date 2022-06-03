Актрису «Закрытой школы» Полину Уварову госпитализировали с отравлением метадоном
Полицейские планируют допросить 17-летнюю девушку, когда она придет в себя.
Актрису «Закрытой школы» Полину Уварову госпитализировали с отравлением метадоном. Об этом
17-летнюю актрису доставили в больницу с острым отравлением метадоном, который содержит опий. Препарат применяют при лечении наркотической зависимости.
Полицейские планируют допросить девушку, когда она придет в себя.
Полина Уварова снимается в кино с пяти лет. Она наиболее известна зрителям по роли в сериале «Закрытая школа».
Фото с сайта kino-teatr.ru