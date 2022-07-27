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Завершился прием документов от кандидатов на выборы губернатора Рязанской области
Председатель регионального избиркома Дмитрий Боков рассказал РЗН. инфо, что документы предоставили шесть из шести ранее заявившихся кандидатов.

Завершился прием документов от кандидатов на выборы губернатора Рязанской области. Об этом в среду, 27 июля, РЗН. инфо сообщил председатель регионального избиркома Дмитрий Боков.

По его словам, документы предоставили шесть из шести ранее заявившихся кандидатов:

  • Российская партия пенсионеров за социальную справедливость — Наталья Рубина;
  • КПРФ — Денис Сидоров;
  • «Единая Россия» — Павел Малков;
  • «Родина» — Андрей Еременко;
  • ЛДПР — Дмитрий Репников;
  • «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — Григорий Парсентьев.

Избирком займется проверкой документов, по итогам которой примет решение о регистрации кандидатов.