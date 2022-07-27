Появились подробности о подозреваемом в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске

Школьница, которую убил мужчина в Новосибирске, встречалась с ним полтора года. Об этом пишет « КП-Новосибирск ».

Знакомые пары сообщили, что 27-летний мужчина подозревал девушку в измене.

Он нашел у нее в телефоне переписки с другими молодыми людьми, после чего они поругались и девушка ушла от него. По информации знакомых, мужчина тогда ушел в запой.

Также очевидцы сообщили, что сам подозреваемый общался с другими девушками в соцсетях, а также принимал наркотики.

Кроме того, в декабре 2019 года он ударил ножом девушку, с которой встречался ранее.

Друзья погибшей утверждают, что мужчина также поднимал на нее руку. Перед убийством девушка предложила ему расстаться, но он не давал ей уйти.

«Сказал, что она будет либо его, либо ничьей», — передали диалог знакомые девушки.

Напомним, мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.