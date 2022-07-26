Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
29°
Срд, 27
30°
Чтв, 28
29°
ЦБ USD 58.66 0.88 27/07
ЦБ EUR 59.41 0.74 27/07
Нал. USD 62.25 / 60.19 26/07 13:24
Нал. EUR 65.3 / 61.04 26/07 13:24
Новости
Публикации
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
Вчера 16:48
3 331
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
Вчера 11:11
8 197
С момента пропажи рязанки Елены Логуновой прошел год, ее мать до сих п...
25 июля исполнился год с момента исчезновения 27-летней...
Вчера 10:11
3 323
Рязанцы рассказали, как относятся к переносу Дня города на конец авгус...
Официально перенос праздника объяснили тем, что 27 авгу...
22 июля 11:13
3 191
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Шлаковом задержали двух девушек-наркокурьеров
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»)

В Шлаковом задержали двух девушек-наркокурьеров. Об этом сообщили в пресс-службе рязанского управления МВД.

Безработных девушек 18 и 20 лет задержали на улице Телевизионной. В присутствии понятных у них нашли и изъяли сверток с 38 граммами производного N-метилэфедрона. Наркотическое вещество было расфасовано в 50 пакетиков.

Рязанки по указанию куратора даркнет-магазина забрали наркотик из тайника и должны были распространить его через закладки. Выяснилось, что злоумышленницы сами употребляют наркотические вещества.

Также на улице Боголюбова оперативники нашли закладку с одним граммом наркотика, которую девушки сделали ранее.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).