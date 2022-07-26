В Шлаковом задержали двух девушек-наркокурьеров

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»)

В Шлаковом задержали двух девушек-наркокурьеров. Об этом сообщили в пресс-службе рязанского управления МВД.

Безработных девушек 18 и 20 лет задержали на улице Телевизионной. В присутствии понятных у них нашли и изъяли сверток с 38 граммами производного N-метилэфедрона. Наркотическое вещество было расфасовано в 50 пакетиков.

Рязанки по указанию куратора даркнет-магазина забрали наркотик из тайника и должны были распространить его через закладки. Выяснилось, что злоумышленницы сами употребляют наркотические вещества.

Также на улице Боголюбова оперативники нашли закладку с одним граммом наркотика, которую девушки сделали ранее.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).