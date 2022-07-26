В Сасове ищут двух женщин, которые украли обувь из магазина
Автор поста утверждает, что женщины на фото украли две пары обуви из магазина «Полцены».
В Сасове ищут двух женщин, которые украли обувь из магазина. Информацию
Автор поста утверждает, что женщины на фото украли две пары обуви из магазина «Полцены».
«В нашем городе ходят две красотки, которые воруют в магазинах. Сегодня из магазина „Полцены“ они утащили две пары обуви. Город должен знать воровок», — говорится в сообщении.
В полиции прокомментировали ситуацию.
Ранее сообщалось, что в рязанском ТЦ «Малина» девушка украла вещи из магазина одежды. Момент кражи попал на видео.