В Сасове ищут двух женщин, которые украли обувь из магазина

Автор поста утверждает, что женщины на фото украли две пары обуви из магазина «Полцены».

В Сасове ищут двух женщин, которые украли обувь из магазина. Информацию разместили в группе «Сасово Онлайн» во вторник, 26 июля.

Автор поста утверждает, что женщины на фото украли две пары обуви из магазина «Полцены».

«В нашем городе ходят две красотки, которые воруют в магазинах. Сегодня из магазина „Полцены“ они утащили две пары обуви. Город должен знать воровок», — говорится в сообщении.

В полиции прокомментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что в рязанском ТЦ «Малина» девушка украла вещи из магазина одежды. Момент кражи попал на видео.