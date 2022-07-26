Полиция ищет женщин, укравших две пары кроссовок из магазина в Сасове

Ранее информация о краже появилась в соцсетях.

Полиция ищет женщин, укравших две пары кроссовок из магазина в Сасове. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

«25 июля поступило обращение работников одного из магазинов в Сасове о краже из торгового зала двух пар кроссовок. Полиция принимает все меры для установления личности злоумышленников», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, что в социальной сети появилась информация о двух женщинах, которые воруют одежду в магазинах.