В ТЦ «Малина» девушка украла вещи из магазина одежды

В рязанском ТЦ «Малина» девушка украла вещи из магазина одежды. Видео момента кражи оказалось в распоряжении РЗН. инфо.

В рязанском ТЦ «Малина» девушка украла вещи из магазина одежды. Видео момента кражи оказалось в распоряжении РЗН. инфо.

На кадрах видно, что посетительница и ее подруга рассматривают одежду на вешалке. После этого, выбрав момент, девушка быстро прячет вещи под свою куртку, которую держит в руках.

«Девочки! Вашу ловкость рук мы увидели! Вещи надо вернуть! Завтра пишу заявление!» — обратились к посетительницам представители магазина.