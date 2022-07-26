В Перми подросток жестоко избил школьницу

Видео конфликта выложили очевидцы в соцсетях.

В Перми подросток жестоко избил школьницу. Об этом пишет URA.RU .

Видео конфликта выложили очевидцы в соцсетях. На кадрах видно, что подростки что-то обсуждают на повышенных тонах. Затем мальчик достает нож, размахивает перед лицом школьницы и убирает в карман. В какой-то момент он набрасывается на девочку с кулаками, валит на землю и начинает бить по голове.

В конце видео видно, как проходящая мимо женщина отталкивает подростка и он уходит.

Подробности уточняются.