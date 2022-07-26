В МИД допустили отказ Европы в выдаче шенгенских виз россиянам. Об этом
Дипломат уточнил, что из европейских стран доносятся призывы прекратить выдачу документов россиянам. Несмотря на то, что большинство заявлений делают политики или общественные деятели — русобофы, в консульствах Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии оформление виз уже фактически приостановлено.
Глава департамента МИД РФ подчеркнул, что Москва продолжает выступать за сохранение возможности взаимных поездок граждан России и Европы и надеется на прагматизм и здравый смысл ЕС.
Волынкин подчеркнул, что при условии полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам, МИД рассчитывает на выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами.