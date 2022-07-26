В МИД допустили отказ Европы в выдаче шенгенских виз россиянам

В консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии уже фактически остановили оформление виз.

В МИД допустили отказ Европы в выдаче шенгенских виз россиянам. Об этом ТАСС сообщил директор консульского департамента ведомства Иван Волынкин.

Дипломат уточнил, что из европейских стран доносятся призывы прекратить выдачу документов россиянам. Несмотря на то, что большинство заявлений делают политики или общественные деятели — русобофы, в консульствах Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии оформление виз уже фактически приостановлено.

Глава департамента МИД РФ подчеркнул, что Москва продолжает выступать за сохранение возможности взаимных поездок граждан России и Европы и надеется на прагматизм и здравый смысл ЕС.

Волынкин подчеркнул, что при условии полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам, МИД рассчитывает на выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами.