Скопинскому маньяку по заявлению полиции ужесточили административный надзор

Виктору Мохову теперь нельзя находиться ближе, чем в 100 метрах от детских садов, школ, детских поликлиник и больниц, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Скопинскому маньяку по заявлению полиции ужесточили административный надзор. Об этом ТАСС сообщили в секретариате районного суда во вторник, 26 июля.

Скопинский районный суд удовлетворил иск полиции об ужесточении мер административного надзора в отношении Виктора Мохова. Иск судья рассматривала единолично в закрытом режиме «в связи с тяжестью совершенного преступления». Уточняется, что он был связан с нарушением Моховым требований административного надзора, принятых ранее.

По информации ТАСС, суд запретил скопинскому маньяку находится ближе, чем в 100 метрах от детских садов, школ, детских поликлиник и больниц.

Напомним, Виктор Мохов вышел из колонии в марте 2021 года. Он отбывал наказание за похищение двух девушек, которых он держал в подвале почти четыре года. Мохов насиловал их, одна из них дважды родила, детей он отобрал, третий ребенок родился мертвым уже после освобождения.