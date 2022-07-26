На родителей подростка, сбившего жеребенка под Рязанью, составили административный протокол

Инцидент произошел в понедельник, 25 июля.

На родителей подростка, сбившего жеребенка под Рязанью, составили административный протокол. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в понедельник, 25 июля, около 15:00, на 11 километре трассы «Шереметьево-Дядьково-Вышгород». 17-летний подросток ехал в сторону Льгова на мотоцикле и сбил жеребенка.

В результате аварии подростка доставили в медучреждение.

По итогам проверки выяснилось, что у молодого человека не было водительских прав. Сам транспорт не был зарегистрирован. Из-за этого на подростка составили административные протоколы.

Родителей молодого рязанца наказали за передачу мотоцикла лицу без прав. За подобное правонарушение им грозит 30 тысяч рублей штраф.