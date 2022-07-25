Под Рязанью мотоциклист без «прав» сбил жеребенка

Водителя доставили в больницу.

Под Рязанью мотоциклист без «прав» сбил жеребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в понедельник, 25 июля, примерно в 15:05 на 11 километре дороги Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово. По предварительной информации, водитель 2005 года рождения без «прав» на незарегистрированном мотоцикле Honda, двигаясь в сторону Льгово из Рязани, сбил жеребенка.

Водителя доставили в больницу, проводится проверка.