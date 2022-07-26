«МедиаРязань»: Николай Любимов вошел в список кандидатов в сенаторы от Рязанской области
Павел Малков подал документы на регистрацию кандидатом на должность губернатора. В числе прочих был список из трех человек, которые в порядке очередности могут быть назначены в Совфед.
Николай Любимов вошел в список кандидатов в сенаторы от Рязанской области. Об этом
Во вторник, 26 июля, врио губернатора Павел Малков подал в избирательную комиссию документы для регистрации в кандидаты на должность губернатора. Помимо этого он предоставил список кандидатов в сенаторы от исполнительного органа субъекта.
Список из трех человек, которые в порядке очередности могут быть назначены в Совфед, является обязательным документом с 2017 года.
По информации РИА «МедиаРязань» в список Малкова вошли:
- экс-губернатор Рязанской области, вице-президент университета «Синергия» Николай Любимов;
- проректор по проектной деятельности ФГБУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» Лариса Пастухова;
- генеральный директор АНО «Центр социальной помощи «Доброе дело» Ольга Постникова.