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«МедиаРязань»: Николай Любимов вошел в список кандидатов в сенаторы от Рязанской области
Павел Малков подал документы на регистрацию кандидатом на должность губернатора. В числе прочих был список из трех человек, которые в порядке очередности могут быть назначены в Совфед.

Николай Любимов вошел в список кандидатов в сенаторы от Рязанской области. Об этом пишет «МедиаРязань».

Во вторник, 26 июля, врио губернатора Павел Малков подал в избирательную комиссию документы для регистрации в кандидаты на должность губернатора. Помимо этого он предоставил список кандидатов в сенаторы от исполнительного органа субъекта.

Список из трех человек, которые в порядке очередности могут быть назначены в Совфед, является обязательным документом с 2017 года.

По информации РИА «МедиаРязань» в список Малкова вошли:

  • экс-губернатор Рязанской области, вице-президент университета «Синергия» Николай Любимов;
  • проректор по проектной деятельности ФГБУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» Лариса Пастухова;
  • генеральный директор АНО «Центр социальной помощи «Доброе дело» Ольга Постникова.