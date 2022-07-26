Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
29°
Срд, 27
30°
Чтв, 28
29°
ЦБ USD 58.66 0.88 27/07
ЦБ EUR 59.41 0.74 27/07
Нал. USD 62.25 / 60.19 26/07 13:24
Нал. EUR 65.3 / 61.04 26/07 13:24
Новости
Публикации
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
Вчера 16:48
3 318
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
Вчера 11:11
8 196
С момента пропажи рязанки Елены Логуновой прошел год, ее мать до сих п...
25 июля исполнился год с момента исчезновения 27-летней...
Вчера 10:11
3 319
Рязанцы рассказали, как относятся к переносу Дня города на конец авгус...
Официально перенос праздника объяснили тем, что 27 авгу...
22 июля 11:13
3 191
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Малков: Рязанская область провалилась на самое дно по младенческой смертности
Врио губернатора поручил провести проверки в перинатальном центре и детской ОКБ.

Павел Малков заявил о резком росте младенческой смертности в Рязанской области. Об этом врио губернатора заявил во вторник, 26 июля, на заседании правительства.

«Как гром среди ясного неба узнаю, что мы провалились на самое дно по младенческой смертности… У нас сложилась экстренная ситуация. Показатели за первое полугодие просто запредельные. 9,6 промилле — это в два с лишним раза больше, чем в России. Работа минздрава здесь неудовлетворительная и работа эта измеряется в человеческих жизнях.

Много вопросов взывает и работа перинатального центра, и областной детской больницы. Я прошу проверки провести там», — поручил глава региона.

Напомним, в конце января 2022 года в перинатальном центре умер младенец, пробывший в коме больше месяца. После гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело, а заведующую отделением патологии уволили.