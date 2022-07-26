Малков: Рязанская область провалилась на самое дно по младенческой смертности

Врио губернатора поручил провести проверки в перинатальном центре и детской ОКБ.

Павел Малков заявил о резком росте младенческой смертности в Рязанской области. Об этом врио губернатора заявил во вторник, 26 июля, на заседании правительства.

«Как гром среди ясного неба узнаю, что мы провалились на самое дно по младенческой смертности… У нас сложилась экстренная ситуация. Показатели за первое полугодие просто запредельные. 9,6 промилле — это в два с лишним раза больше, чем в России. Работа минздрава здесь неудовлетворительная и работа эта измеряется в человеческих жизнях.

Много вопросов взывает и работа перинатального центра, и областной детской больницы. Я прошу проверки провести там», — поручил глава региона.

Напомним, в конце января 2022 года в перинатальном центре умер младенец, пробывший в коме больше месяца. После гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело, а заведующую отделением патологии уволили.