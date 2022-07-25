В туалете на железнодорожной станции в Подмосковье убили девушку

По подозрению задержан житель Пермского края 1980 года рождения.

В Подмосковье в туалете на железнодорожной станции нашли тело девушки. По подозрению в убийстве задержали ранее судимого мужчину, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Задержан житель Пермского края 1980 года рождения. Отмечается, что он пытался покинуть столицу.

Ранее мужчину судили за грабеж, разбой, убийство и другие преступления. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).