В Рязани обсудили благоустройство промзоны шпалопропиточного завода и создание в Борках туристического центра

21 июля в Рязанском филиале Московского политехнического университета прошел экспертный круглый стол, на котором обсуждалось перепрофилирование промышленной зоны шпалопропиточного завода и создание многофункционального туристического центра в микрорайоне Борки.

Инициатором встречи выступил совет по экологическому строительству — авторитетная общероссийская ассоциация, выступающая за развитие перспективных территорий с активным использованием зеленых технологий. Авторы масштабного проекта — группа компаний «Зеленый сад».

Концепция развития микрорайона Борки предполагает благоустройство промзоны, создание набережной, комплекса объектов социальной и туристической инфраструктуры, а также природного парка «Белые птицы», где будут созданы условия для размножения редких видов пернатых.

Подробнее об особенностях нового проекта читайте в разделе «Публикации».