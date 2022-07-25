Рязанец рассказал о сломанной детской площадке в парке имени Гагарина
«С 18 июля звоню в диспетчерскую дирекции благоустройства города, но пока тишина. Другие люди тоже не могут дозвониться», — отметил горожанин.
Рязанец рассказал о сломанной детской площадке в парке имени Гагарина. Фотографии объекта он прислал РЗН.инфо.
«Сломанные ступеньки на детской площадке. С 18 июля звоню в диспетчерскую дирекции благоустройства города, но пока тишина. Другие люди тоже не могут дозвониться», — поделился мужчина.