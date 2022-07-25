Глава рязанского СК заявил, что дело об исчезновении Елены Логуновой будет раскрыто

Руководитель следственного управления СКР по Рязанской области Владимир Никешкин в интервью ГТРК « Ока » рассказал, что для раскрытия дела пропавшей рязанки Елены Логуновой есть все предпосылки.

Владимир Никешкин не стал комментировать следствие.

«Тема не обсуждается, потому что мы это дело передали. Изъял его для своего производства следственный комитет. И мы не имеем права комментировать», — отметил он. Однако Никешкин пояснил, что считает, что дело все равно будет раскрыто.

По его словам, для этого есть все предпосылки.

«Просто не могу ничего комментировать», — заключил он.

Напомним, Логунова пропала год назад.