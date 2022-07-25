Глава рязанского СК заявил, что дело об исчезновении Елены Логуновой будет раскрыто
Руководитель следственного управления СКР по Рязанской области Владимир Никешкин в интервью ГТРК «
Владимир Никешкин не стал комментировать следствие.
«Тема не обсуждается, потому что мы это дело передали. Изъял его для своего производства следственный комитет. И мы не имеем права комментировать», — отметил он. Однако Никешкин пояснил, что считает, что дело все равно будет раскрыто.
По его словам, для этого есть все предпосылки.
«Просто не могу ничего комментировать», — заключил он.
Напомним, Логунова пропала год назад.