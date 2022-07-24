В Сочи во время потопа погибла женщина

В Сочи из-за последствий сильного продолжительного ливня погибла женщина. Видео опубликовал telegram-канал SHOT.

В Сочи из-за последствий сильного продолжительного ливня погибла женщина. Видео опубликовал telegram-канал SHOT.

Cообщается о том, что тело женщины без признаков жизни спасатели обнаружили на улице Донской. По словам очевидцев, ее зажало между машиной и забором. Впоследствии мэр Сочи Алексей Копайгородский подтвердил факт происшествия, сообщает 93.ru.

Вечером 23 июля в Сочи выпало 55 миллиметров осадков. Всю ночь бушевала стихия. На улицах разлились потоки воды. Больше всего пострадали Центральный и Хостинский районы, река Бзугу вышла из берегов. Работали сирены оповещения. Самая серьезная ситуация возникла на улице Донской, где городские службы развернули выездной оперштаб.