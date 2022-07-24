Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение о жаре

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о жаре. Оно опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС в воскресенье, 24 июля.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о жаре. Оно опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС в воскресенье, 24 июля.

Сообщается, что в период с 24 по 27 июля на территории региона местами ожидается жара 30…31 градус.

Жителей просят воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки и не позволять детям играть с огнем.