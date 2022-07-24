Под Шацком во время раскопок на Малом Проломе нашли зуб скваликоракса

Под Шацком обнаружили зуб древней акулы — скваликоракса. Экспедиция Молодежного клуба РГО РГУ имени Есенина совместно с коллективом кафедры географии, экологии и природопользования на карьер Малый Пролом началась 22 июля, сообщает «Медиарязань».

Под Шацком обнаружили зуб древней акулы — скваликоракса. Экспедиция Молодежного клуба РГО РГУ имени Есенина совместно с коллективом кафедры географии, экологии и природопользования на карьер Малый Пролом началась 22 июля, сообщает «Медиарязань».

Процессом раскопок руководят завкафедрой географии, экологии и природопользования Алексей Водорезов и преподаватель кафедры Сергей Солонин. В раскопках участвуют школьники и палеонтологи-любители, добровольно присоединившиеся к экспедиции.

Кроме пополнения коллекции зубов вымерших акул и останков древних рептилий, цель экспедиции — обоснование целесообразности создания новой особо охраняемой природной территории из карьера. Участники обнаружили зуб скваликоракса — древнего и вымершего аналога современной тигровой акулы, плававшей в Русском море мелового периода на территории нынешней Рязанской области.

Находка составляет около 2,5 сантиметров. Это самый крупный экземпляр зуба этого вида акул за все время раскопок с 2017 года. Он пополнит экспозицию РИАМЗ.

Раскопки продолжаются.