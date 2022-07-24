Под Пронском нашли почти килограммовые грибы-боровики

В пятницу, 22 июля, жительница Пронска Светлана Сизова обнаружила в лесу два огромных гриба. Они росли в березовой посадке, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В пятницу, 22 июля, жительница Пронска Светлана Сизова обнаружила в лесу два огромных гриба. Они росли в березовой посадке, сообщается на сайте ИД «Пресса».

По ее словам, дома семья взвесила грибы — каждый был около 700 граммов.

«Для наглядности сфотографировали гриб с восьмилетней дочкой Вероникой. Уверена, что после таких обильных дождей и жары сезон „тихой охоты“ будет удачным для каждого грибника», — отметила женщина.