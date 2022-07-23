Жена погибшего жителя Пронска накануне пожара уехала с ребенком к родственникам

Стали известны подробности смертельного пожара, который произошел в Пронске в ночь на 23 июля на улице Юбилейной. Погибший жил с супругой и дочерью школьного возраста, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Стали известны подробности смертельного пожара, который произошел в Пронске в ночь на 23 июля на улице Юбилейной. Погибший жил с супругой и дочерью школьного возраста, сообщается на сайте ИД «Пресса» . По словам соседей, накануне вечером женщина уехала ночевать с ребенком к родственникам в другое село.

В ночь трагедии очевидец заметил клубы дыма на соседней улице и позвонил в МЧС. Два пожарных расчета из Пронска сбили пламя на кирпичном доме. Внутри было найдено тело хозяина.

Известно, что семья недавно отстроила этот дом, подвели природный газ. Вторая половина жилого дома не пострадала.

Напомним, в результате пожара погиб мужчина 1972 года рождения.

Фото: ИД «Пресса»