В Пронске в ночном пожаре погиб 50-летний мужчина

В Пронске в ночь субботу, на 23 июля, загорелся дом. В результате пожара погиб мужчина 1972 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Пронске в ночь субботу, на 23 июля, загорелся дом. В результате пожара погиб мужчина 1972 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 1:02. Загорелся одноэтажный жилой дом на две квартиры.

Площадь пожара составила 25 кв. м. Причина происшествия и ущерб устанавливаются.

На место выезжали два автомобиля, четыре человека личного состава Государственной противопожарной службы.