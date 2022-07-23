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В Спасском районе мошенники обнулили счет 20-летней девушки
В Спасском районе 20-летняя девушка лишилась 134 тысяч рублей, поверив злоумышленникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Спасском районе 20-летняя девушка лишилась 134 тысяч рублей, поверив злоумышленникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Обманутая девушка сообщила полицейским, что ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником безопасности банка и сообщил о попытке несанкционированного вывода денег с ее банковского счета. Звонивший уговаривал перевести все сбережения на «резервный» счет. Через мобильное приложение девушка перевела более 134 тысяч рублей. После выяснилось, что счет обнулили.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Рязанская полиция предупреждает, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не выясняют по телефону персональные данные граждан, реквизиты банковских карт и не предлагают совершать какие-либо финансовые операции.