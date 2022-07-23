Смертельный пожар в Сасовском районе произошел из-за курения

Названа предварительная причина пожара в селе Огарево-Почково Сасовского района, в результате которого погиб 57-летний мужчина.

Названа предварительная причина пожара в селе Огарево-Почково Сасовского района, в результате которого погиб 57-летний мужчина.

ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении, сообщается на сайте ИД «Пресса». По словам сотрудников Сасовской пожарной части № 19, полностью сгорела также соседняя квартира.

Напомним, пожар произошел 23 июля, примерно в 1:25.