В селе Сасовского района произошел смертельный пожар
В селе Огарево-Почково Сасовского района в ночь на субботу, 23 июля, произошел пожар. Погиб мужчина 1965 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В селе Огарево-Почково Сасовского района в ночь на субботу, 23 июля, произошел пожар. Погиб мужчина 1965 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 1:25. Загорелся деревянный одноэтажный дом.
Площадь пожара составила 32 кв. м.
На место выезжали два автомобиля, шесть человек.
Причина происшествия и ущерб устанавливаются.