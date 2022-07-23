Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в Европе

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что оспа обезьян представляет высокий риск для европейцев. В субботу, 23 июля, он объявил вспышку болезни чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщает РИА Новости.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что оспа обезьян представляет высокий риск для европейцев. В субботу, 23 июля, он объявил вспышку болезни чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщает РИА Новости.

«По оценке ВОЗ, оспа обезьян представляет умеренный риск во всем мире и во всех регионах, за исключением европейского региона, где мы оцениваем риск как высокий», — подчеркнул Гебрейесус на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.

По последним данным ВОЗ, более чем в 75 странах зафиксировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян. В основном случаи выявлены в Европе.

Начальные симптомы оспы обезьян у людей проявляются лихорадкой, головной болью, мышечными болями, ознобом и истощением, может развиться сыпь.

Напомним, ранее вирусолог рассказал, как отличить оспу обезьян.