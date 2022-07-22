Волонтеры начали искать пропавшую в Рязани Оксану Князеву
Женщина пропала 16 июля.
Волонтеры присоединились к поискам 33-летней Оксаны Князевой, пропавшей в Рязани. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Женщина пропала 16 июля.
Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, каштановые волосы, серо-зеленые глаза.
Одежда: синие джинсы, зеленая футболка, белые босоножки.
С собой у нее была женская сумка серо-зеленого цвета.
Всех, кому известна информация о пропавшей, попросили позвонить по номерам телефона 8 800 700 54 52 или 112.
Ранее о пропаже рязанки сообщили в следкоме.