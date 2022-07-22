Волонтеры начали искать пропавшую в Рязани Оксану Князеву

Женщина пропала 16 июля.

Волонтеры присоединились к поискам 33-летней Оксаны Князевой, пропавшей в Рязани. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда « ЛизаАлерт Рязанской области ».

Женщина пропала 16 июля.

Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, каштановые волосы, серо-зеленые глаза.

Одежда: синие джинсы, зеленая футболка, белые босоножки.

С собой у нее была женская сумка серо-зеленого цвета.

Всех, кому известна информация о пропавшей, попросили позвонить по номерам телефона 8 800 700 54 52 или 112.

Ранее о пропаже рязанки сообщили в следкоме.