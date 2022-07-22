В Рязани разыскивают без вести пропавшую 33-летнюю Оксану Князеву

16 июля 2022 года женщина ушла из квартиры по адресу: улица Гоголя, дом № 34/6. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

В Рязани разыскивают без вести пропавшую 33-летнюю Оксану Князеву. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

16 июля 2022 года женщина ушла из квартиры по адресу: улица Гоголя, дом № 34/6. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы длинные темные, глаза серо-зеленые, на правом плече татуировка в виде красно-желтого цветка лилии.

В день пропажи Оксана была одета в бледно-зеленую футболку с надписью на груди, светлые джинсы с разрезами на бедрах, белые босоножки на высокой платформе.

Всех, кто знает о месте нахождения женщины просят сообщить в региональный следственный комитет.