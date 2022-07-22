В России разблокировали сайт браузера Tor

Информация появилась в пятницу, 22 июля. Данные о сайте исчезли из соответствующего реестра Роскомнадзора.

В России разблокировали сайт браузера Tor. На это обратил внимание портал Lenta.ru .

О разблокировке свидетельствуют данные сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам. В реестре не значится сайт браузера Tor. Также отмечается, что он исчез из списка порталов, «содержащих запрещенную в России информацию».

Напомним, Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Tor Project в декабре 2021 года. В мае ведомство требовало от Google удаления браузера из магазина приложений.