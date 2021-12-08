Роскомнадзор ограничил доступ к сайту браузера Tor

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту анонимного браузера Tor. Об этом сообщила
Решение о блокировке принял Саратовский райсуд. По информации разработчиков проекта, адрес сайта находится в реестре запрещенных.
Некоторые российские провайдеры начали ограничивать работу проекта Tor с 1 декабря 2021 года. После этого создатели браузера обратились к пользователям — они призывали создавать больше каналов и поднимать сервера для продолжения работы в России. Отмечается, что количество пользователей браузера из России превышает 300 тысяч человек — примерно 15% от общего числа.
По данным издания, накануне Роскомнадзор призвал администрацию Tor удалить «запрещенной информации». В ином случае ведомство угрожало ограничить доступ к проекту.