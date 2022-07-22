Рязанского предпринимателя подозревают в краже детского батута

Он забрал имущество на площади Победы.

Рязанца подозревают в краже батута. Об этом сообщило региональное управление МВД .

В полицию обратился рязанский предприниматель. Он рассказал, что ночью с площадки около МКЦ исчез принадлежащий ему батут.

Накануне мужчина спустил с него воздух, но подготовить имущество к перевозке не успел. Поэтому он решил вывезти оборудование на другую площадку утром. Однако на следующий день он батута не увидел.

Опросив жителей близлежащих домов, оперативники получили описание грузовика, перевозившего имущество ночью. Полицейские узнали, что ночью эта машина поехала в Москву. Они установили личность рязанца, арендовавшего автомобиль. Его нашли и задержали. Позже в Москве обнаружили нового владельца батута. Имущество изъяли.

По предварительной информации, 46-летний рязанец, возвращаясь домой, увидел на площадке около МКЦ надувной спущенный батут. Охраны рядом он не увидел. Через некоторое время мужчина вернулся на место. Он организовал погрузку оборудования в грузовик и его перевозку в Москву. В столице он нашел покупателя и продал имущество за несколько сотен тысяч рублей.

На рязанца завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража в крупном размере»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.