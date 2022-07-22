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Минсоцзащиты организовало проверку в пункте размещения беженцев в Рязани
Проверку организовали после обращения беженцев.

Региональное министерство труда и соцзащиты организовало выездную проверку в пункте размещения беженцев на базе гостиницы «Золотая миля». Об этом сообщили в ведомстве.

Проверку организовали после обращения беженцев.

В министерстве отметили, что сведения в обращении не подтвердились. Как отметили в ведомстве, на граждан выделяют 1328 рублей в сутки на человека, из которых 913 идет на временное размещение, 415 — на питание за счет средств резервного фонда.

Ранее появилась информация, что некоторые не получают медпомощь. В минсоцзащиты заявили, что ребенок с особенностями в развитии проходит медкомиссию на подтверждение группы инвалидности (установлена в Украине).

«Жалоб на неоказание медицинской помощи или на необеспечение лекарственными препаратами в Минздрав Рязанской области и в городскую детскую поликлинику № 2 (к которой прикреплено обслуживание данного ПВР) не поступало», — отметили в ведомстве.

Там также добавили, что за счет средств областного фонда поддержки населения приобрели и передали в ПВР лекарственное средство, необходимое ребенку. После того, как ему подтвердят группу инвалидности, ребенка обеспечат медуслугами и лекарствами.

В министерстве также прокомментировали жалобу на отсутствие питьевой воды. В ведомстве заявили, что вода есть на каждом этаже гостиницы, ее меняют, когда она заканчивается.

«Жалобы на качество питания поступали более двух месяцев назад, на основании которых директор ПВР связывалась с поставщиком (МП „Детское питание“) по вопросу усиления контроля качества поставляемого питания. В дальнейшем к питанию нареканий и жалоб от проживающих не поступало», — отметили в сообщении.

Питание финансируется за счет судбсидий из резервного фонда.

Также в министерстве заявили, что проживающие обеспечены sim-картами, при расходовании средств граждане самостоятельно пополняют счет. В пункте также находится телефон для звонков по городу.

Кроме того, для граждан приобрели необходимую одежду и обувь. За счет областного фонда на сумму 618 748 рублей купили дополнительно вещи и обувь.

Отмечается, что беженцы также получают деньги на оформление документов, в том числе изготовление фотографий, перевод документов, а также приобретение билетов.

«Ситуация находится на ежедневном контроле министерства, информация постоянно обновляется», — добавили в ведомстве.