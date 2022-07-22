Омбудсмен Наталья Епихина опровергла сообщения о жалобах беженцев на условия размещения в Рязани

Омбудсмен Наталья Епихина опровергла о жалобах беженцев на условия размещения в Рязани. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Ранее «Коммерсант» сообщил , что беженцы из Украины, ДНР и ЛНР, которых разместили в Рязани в пункте размещения на базе гостиницы «Золотая миля», пожаловались на условия содержания.

Издание утверждает, что жалобу направили первому зампреду правительства Рязанской области Анне Росляковой, региональному омбудсмену Наталье Епихиной и в прокуратуру. В обращении беженцы рассказали, что питьевую воду выдают им в ограниченном количестве, питание плохого качества.

По их словам, администрация ПВР ввела незаконные поборы: требуют заплатить 150 рублей за фото на документы, а анкету для получения госпомощи выдают в обмен на 50 листов бумаги.

По словам беженцев, не оказывается помощь в единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей.

Правозащитники из комитета «Гражданское содействие"* назвали «самым вопиющим нарушением» то, что ребенок с эпилепсией не получает в пункте препарат депакин, который требуется принимать постоянно.

Первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова сообщила изданию, что жалобу пока не получала. Она отметила, что во всех пунктах работают правовые отделы, в которых помогают разные специалисты.

По словам Росляковой, все затраты на пошлины и тому подобное оплачиваются за внебюджетный счет.

Омбудсмен Наталья Епихина опровергла сообщения и отметила, что жалоб на качество еды нет.

«Мы проверяли МП «Детское питание» в июне. Я лично буквально заглядывала в котлы», — сказала уполномоченный по правам человека в Рязанской области.

Она также заявила, что проблемы с лекарствами отсутствуют. В сообщении отмечается, что на руки их выдают только по рекомендации врача. Информацию о больном эпилепсией ребенке, которому не дают нужное лекарство, Наталья Епихина тоже опровергла.

Она отметила, что во всех ПВР есть телефоны, по которым можно пожаловаться на условия, а также пункты проверяют все причастные к их работе ведомства.

Омбудсмен подчеркнула, что беженцы из пункта, расположенного в Рязани, прочитали публикацию «Коммерсанта», но не готовы под ней подписаться.

В ПВР организовало проверку областное минсоцзащиты.

*Выполняет функции иноагента