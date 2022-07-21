Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
18°
Птн, 22
23°
Сбт, 23
27°
ЦБ USD 56.48 1.63 22/07
ЦБ EUR 57.11 1.28 22/07
Нал. USD 60.8 / 56.97 21/07 17:27
Нал. EUR 64.75 / 57.79 21/07 17:27
Новости
Публикации
Самый умный. Почему в Рязанской области стоимость технологичных пешехо...
За год стоимость оборудования одного «умного» пешеходно...
6 часов назад
453
Отголоски жесткой посадки. Какими последствиями для Рязани может оберн...
Три недели назад, рано утром в пятницу, 24 июня, в Ряза...
15 июля 13:12
8 389
«Читай-город» рекомендует: правила Михаила Лабковского для родителей
Этим летом самый узнаваемый психолог России выпустил но...
14 июля 15:11
5 196
Между двух огней. Какой тип уличного освещения выбрали власти Рязани
В июне на портале госуслуг появился опрос, призывающий...
11 июля 15:27
9 403
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Впервые в Рязани пройдет «Урбан Тур» от «Мармакс»
Как сообщила пресс-служба застройщика, посетить Рязань девелоперы захотели после форума «Движение», который проходил в Сочи. Тогда застройщик «Мармакс» сильно удивил девелоперов своей презентацией.

В Рязань приехали более 30 девелоперов в рамках «Урбан Тура», который организовал застройщик «Мармакс». Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Урбан Тур» пройдет с 21 по 22 июля. В программе выступления основателя компании Юрия Юрова, команды застройщика, обсуждение проектов, ужин-нетворкинг и экскурсии по городу.

Как сообщила пресс-служба застройщика, посетить Рязань девелоперы захотели после форума «Движение», который проходил в Сочи. Тогда застройщик «Мармакс» сильно удивил девелоперов своей презентацией.

«Многие не думали, что-то регионах может быть продукт такого уровня», — прокомментировали в компании.

Теперь в Рязань приедут топ-менеджеры, директора по строительству, коммерческие директора и руководители по маркетингу. Им предстоит узнать, какие есть стратегии и пути развития «Мармакс», как застройщик реализовывает свою концепцию «Среда формирует сознание» и многое другое.

«Уверены, что эти 2 дня пройдут продуктивно, подарят новые интересные знакомства и эмоции», — заключили в компании.

Следить за «Урбан Туром» можно в соцсетях. Команда будет вести репортаж с места событий.