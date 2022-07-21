Впервые в Рязани пройдет «Урбан Тур» от «Мармакс»

Как сообщила пресс-служба застройщика, посетить Рязань девелоперы захотели после форума «Движение», который проходил в Сочи. Тогда застройщик «Мармакс» сильно удивил девелоперов своей презентацией.

В Рязань приехали более 30 девелоперов в рамках «Урбан Тура», который организовал застройщик «Мармакс». Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Урбан Тур» пройдет с 21 по 22 июля. В программе выступления основателя компании Юрия Юрова, команды застройщика, обсуждение проектов, ужин-нетворкинг и экскурсии по городу.

Как сообщила пресс-служба застройщика, посетить Рязань девелоперы захотели после форума «Движение», который проходил в Сочи. Тогда застройщик «Мармакс» сильно удивил девелоперов своей презентацией.

«Многие не думали, что-то регионах может быть продукт такого уровня», — прокомментировали в компании.

Теперь в Рязань приедут топ-менеджеры, директора по строительству, коммерческие директора и руководители по маркетингу. Им предстоит узнать, какие есть стратегии и пути развития «Мармакс», как застройщик реализовывает свою концепцию «Среда формирует сознание» и многое другое.

«Уверены, что эти 2 дня пройдут продуктивно, подарят новые интересные знакомства и эмоции», — заключили в компании.

Следить за «Урбан Туром» можно в соцсетях. Команда будет вести репортаж с места событий.