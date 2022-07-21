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Рязанцы пожаловались на ржавую воду из-под крана, от которой появляется сыпь и ломается техника
В редакцию РЗН. инфо обратились жители деревень Шахманово и Хирино. Они рассказали, что уже полтора месяца живут без воды. А та вода, которая течет из-под крана, — ржавая и грязная.

В редакцию РЗН. инфо обратились жители деревень Шахманово и Хирино. Они рассказали, что уже полтора месяца живут без воды. А та вода, которая течет из-под крана, — ржавая и грязная.

«По нашим улицам течет отвратительная вода‚ с высокими примесями железа! От которой у нас появляется сыпь! Вода ржавая, загрязнена, употреблять такую воду категорически опасно. Новая техника которая еще на гарантии испорчена. Так почему мы должны платить за такую воду? И кто нам будет оплачивать за наше испорченное имущество?» — рассказали рязанцы.

По их словам, ответственные за состояние воды «ничего не решают, так еще и хамят по телефону».

«Также нам говорят‚ что так каждый год и так и будет, и решать это не будут, так как все поливают свои огороды, заполняют бассейны‚ и заполняют они какие то свои водоемы», — говорится в сообщении.

Рязанцы отметили проблемы с газом в населенных пунктах, плохую уборку дорог в зимнее время и отсутствие освещения на улицах.

«Все мы люди, и все мы хотим жить в своем городе‚ поселке в комфортных условиях. И что бы руководство занималось своим делом, а не отмывали деньги», — подытожили жители.