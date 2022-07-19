В Шацком районе задержали наркокурьера

Мужчина организовывал тайники в Рязанской области и других регионах.

В Шацком районе полицейские задержали наркокурьера. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД .

Правоохранители остановили машину на трассе «Москва-Челябинск». За рулем был 29-летний уроженец одной из стран Средней Азии. При досмотре транспорта оперативники нашли семь упаковок, в которых находилось 350 свертков с героином. Экспертиза показала, что всего из оборота изъяли 776 граммов наркотика.

Специалисты узнали, что мигрант постоянно жил в Рязани. С недавнего времени он был межрегиональным курьером интернет-магазина по сбыту героина. Мужчина занимался перевозкой оптовых партий товара и организацией тайников в Рязанской и других областях. По словам курьера, в день задержания он забрал упаковки с героином в Московской области. Позже он планировал перевезти их в Пензу и Самару.

На иностранца завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере»). Мужчину арестовали.