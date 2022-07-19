В Росздравнадзоре заявили о необходимости активизировать вакцинацию от COVID-19
Напомним, сегодня стало известно о выявленных случаях штамма «Кентавр».
В Росздравнадзоре заявили о необходимости активизировать вакцинацию от COVID-19. Об этом со ссылкой на ведомство сообщило
В службе также призвали возобновить деятельность региональных штабов по профилактике коронавируса.
Ранее стало известно, что в России у пяти человек выявили штамм коронавируса «Кентавр». Отмечается, что его обнаружили у заболевших в Москве.