В России выявили штамм коронавируса «Кентавр»
Отмечается, что штамм обнаружили у заболевших в Москве в июле.
В России у пяти человек выявили штамм коронавируса «Кентавр». Об этом сообщила
Отмечается, что штамм обнаружили у заболевших в Москве в июле. Болезнь протекает у пациентов в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет.
В Роспотребнадзоре объяснили, что «Кентавр» — это новый подвид «омикрона».
В сообщении добавили, что в России за последнюю неделю выросла заболеваемость коронавирусом. Превышение средних показателей заболеваемости (20,13 на 100 тысяч населения) зарегистрировано в 26 регионах.