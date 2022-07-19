В России выявили штамм коронавируса «Кентавр»

Отмечается, что штамм обнаружили у заболевших в Москве в июле.

В России у пяти человек выявили штамм коронавируса «Кентавр». Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что штамм обнаружили у заболевших в Москве в июле. Болезнь протекает у пациентов в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет.

В Роспотребнадзоре объяснили, что «Кентавр» — это новый подвид «омикрона».

В сообщении добавили, что в России за последнюю неделю выросла заболеваемость коронавирусом. Превышение средних показателей заболеваемости (20,13 на 100 тысяч населения) зарегистрировано в 26 регионах.