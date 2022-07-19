Рязанка пожаловалась на стаю бродячих собак, бегающих около ее дома

Она оставила комментарий на странице врио губернатора Павла Малкова в соцсети «ВКонтакте».

Рязанка пожаловалась на стаю бродячих собак, бегающих около ее дома. О проблеме девушка рассказала в комментариях на странице врио губернатора Павла Малкова « ВКонтакте ».

Речь шла об участке в районе Шереметьевского проезда и улицы Новоселов.

По словам пользовательницы, на ушах животных есть бирки. Звери ведут себя агрессивно в отношении детей и маленьких домашних животных. Также собаки разбрасывают мусор из помоек, лают днем и ночью.

Как рассказала девушка, в службе по отлову животных ей заявили, что зверей с бирками на ушах они не трогают.