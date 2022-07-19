Apple выпустит модель iPhone без SIM-карты

Новое поколение iPhone планируют представить осенью 2022 года.

В новом поколении смартфонов Apple появится модель без слота для SIM-карты. Об этом сообщил 9to5Mac со ссылкой на экспертов.

По словам аналитика компании GlobalData Эммы Мор-Макклун, Apple планирует создать iPhone 14 без слота для SIM-карты. Отмечается, что речь может идти об отдельных версиях.

В сообщении объяснили, что технология eSIM стала популярной в Европе и Азии, где потребители стали переключаться между предоплаченными планами. В США по этой причине решили обратить на виртуальные SIM-карты.

Новое поколение iPhone планируют представить осенью 2022 года.